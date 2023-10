Ancora "Aumenti" Netflix: Abbandona il Piano Economico e Rivede i Suoi Prezzi: Ecco le Novità

La costante richiesta da parte degli utenti di godere di contenuti privi di fastidiose interruzioni pubblicitarie sta cambiando il volto dei servizi di streaming on-demand. In questa cornice di cambiamenti, Netflix ha annunciato un aggiornamento delle sue tariffe, portando con sé la soppressione dell'abbonamento più economico, una mossa che, seppur non del tutto inattesa, segna una svolta significativa nell'industria dello streaming. Questi cambiamenti riflettono una trasformazione profonda che sta coinvolgendo i servizi di streaming, soprattutto a seguito delle difficoltà incontrate nella produzione di nuovi contenuti dovute allo sciopero degli sceneggiatori e altre sfide che coinvolgono il mondo del cinema e dell'intrattenimento.

Inevitabilmente, a subire le conseguenze di queste sfide sono gli utenti, italiani inclusi, poiché l'aggiornamento dei prezzi di Netflix è stato esteso anche al nostro Paese. La modifica principale ha riguardato l'eliminazione dell'abbonamento a basso costo, cioè il piano mensile da 7,99 euro. Netflix stessa ha confermato la notizia sul suo sito, affermando: "Il Piano Base non è più disponibile per i nuovi abbonati e per gli utenti che riattivano l'abbonamento. Se attualmente hai un piano Base, puoi continuare a utilizzarlo finché non passi a un altro piano o disdici il tuo account."

L'industria dei servizi in streaming, sia nei social network che nelle piattaforme di intrattenimento, sta sfruttando il desiderio dei consumatori di godersi i contenuti senza essere interrotti da fastidiose pubblicità, sia durante la visione che nella fase di selezione e ricerca di contenuti. Questo cambiamento di rotta non è passato inosservato, specialmente considerando che molte di queste piattaforme sono state originariamente lanciate come alternativa alla televisione tradizionale, con le sue interminabili interruzioni pubblicitarie.

Per i nuovi abbonati Netflix, ora ci sono tre opzioni disponibili: il Piano Standard con pubblicità al costo di 5,49 euro al mese, il Piano Standard (senza pubblicità) a 12,99 euro al mese e il Piano Premium a 17,99 euro al mese. Inoltre, le ultime due opzioni consentono agli utenti di aggiungere altri profili al loro account pagando un supplemento di 4,99 euro al mese, una necessità che è emersa dopo la decisione della piattaforma di vietare la condivisione degli account con persone al di fuori del nucleo familiare. Questi cambiamenti segnano una nuova fase nell'evoluzione dell'industria dello streaming, che cerca costantemente di soddisfare le esigenze mutevoli dei suoi utenti.