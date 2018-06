Ancora qualche temporale in attesa dell'Ondata di caldo africano dal weekend

Le correnti fresche settentrionali che inseguono la bassa pressione in spostamento sui Balcani continueranno ad interessare l'Italia nei prossimi giorni determinando della modesta instabilità.

FINO A GIOVEDI' - Altri acquazzoni e qualche temporale si avranno in particolare al Sud, Appennino e medio Adriatico almeno fino a giovedì mentre sul resto d'Italia si avrà una maggiore presenza di sole.

Tra mercoledì e giovedì un modesto impulso nuvoloso in ingresso da est porterà qualche acquazzone o breve temporale anche al Nord in marcia da est verso ovest, specie a ridosso dei rilievi.

Da venerdì l'instabilità andrà attenuandosi in vista di un fine settimana più stabile.

TEMPERATURE PER ORA GRADEVOLI - Le temperature, per via della ventilazione settentrionali risulteranno gradevoli, specie al Sud e sulle aree Adriatiche.

ANTICICLONE AFRICANO DAL WEEKEND - Dal week-end la graduale affermazione dell'anticiclone africano sul Mediterraneo porterà la prima ondata di caldo estivo della stagione in Italia.

Le correnti settentrionali, che fino a giovedì porteranno delle note instabili su alcune delle nostre regioni, saranno sostituite da quelle provenienti dal Nord Africa.

CALDO, TEMPERATURE PREVISTE - Le temperature si porteranno sopra le medie del periodo specie coi primi giorni di Luglio quando l'ondata di caldo raggiungerà il suo apice.

Molte località andranno sopra i 30/32°C°C con picchi anche di 34-35°C su Valpadana, Isole, interne tirreniche e foggiano.

Il clima risulterà anche piuttosto afoso.