Ancora una giornata all'insegna dell'instabilità, in attesa di Caronte

Alta pressione sul Nord Ovest, bassa pressione ad Est e nel mezzo l'Italia. E' in questo modo che la Penisola risente di correnti relativamente fresche in arrivo dal Nord Europa; esse sono alla base di condizioni di moderata instabilità.

In particolare c'è da segnalare l'arrivo di un nuovo nucleo fresco in quota dall'Austria con conseguente accentuazione dell'instabilità.

PREVISIONI METEO GIOVEDI' - Al mattino qualche pioggia su Liguria e Nord Ovest, altrove più soleggiato eccetto per le Adriatiche con qualche fenomeno sulla Puglia.

Al pomeriggio aumento dell'instabilità con acquazzoni e temporali principalmente su Alpi (specie orientali) e dorsale centro meridionale in locale sconfinamento alle coste dell'alto Ionio.

Prevale il sole sul resto della Penisola salvo per qualche piovasco sul Nord Est Temperature in lieve calo.

Venti in rinforzo di Bora e Grecale Tendenza: la pressione in aumento favorirà un miglioramento delle condizioni meteo con il clima che diverrà sempre più caldo dal weekend