Andrea Core e la compagna coinvolti in un drammatico incidente durante le vacanze a Santorini.

Nel pomeriggio di ieri, l'aula consiliare di Teramo ha visto la sorprendente presenza del capogruppo di "Insieme Possiamo," Andrea Core, nonostante il terribile incidente stradale subito poco prima di rientrare in Italia dalla sua vacanza a Santorini, in Grecia, con la sua compagna Jessica. L'incidente, avvenuto durante una sosta a uno stop, ha coinvolto due motociclette, inclusa quella guidata da Core.

Una terribile scena si è svolta quando un'altra moto, viaggiando a folle velocità, ha sorpassato la lunga fila di auto ferme alle loro spalle e ha violentemente speronato le due moto ferme allo stop. Il violento impatto ha fatto sbalzare Andrea e Jessica per ben 50 metri, causando grande spavento e ferite. Per fortuna, entrambi hanno evitato gravi conseguenze, ricevendo una prognosi di 10 giorni per le ferite e le escoriazioni riportate nell'incidente.

Nonostante il trauma e la preoccupazione per la sua compagna, Core è riuscito a rientrare in Italia e ha deciso di partecipare all'importante appuntamento in consiglio comunale. Il capogruppo si è presentato sereno e con il suo solito spirito combattivo, dimostrando una notevole forza di volontà.

Mentre Core e Jessica sono stati fortunati ad avere solo ferite lievi, il guidatore dell'altra moto coinvolta nell'incidente ha subito conseguenze ben più gravi. L'uomo è stato ricoverato d'urgenza ad Atene e rischia l'asportazione di un rene a causa dell'impatto violento.

L'incrocio tra la tragica vicenda personale e l'impegno politico dimostra la determinazione del capogruppo di "Insieme Possiamo" e la sua dedizione verso i doveri pubblici. La comunità locale si unisce per augurare una pronta guarigione a Core e Jessica, sperando che questo drammatico incidente possa servire da monito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di adottare comportamenti responsabili mentre si è alla guida.