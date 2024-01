Annullate le Elezioni Comunali ad Atri dal Consiglio di Stato

Il verdetto è giunto dal Consiglio di Stato, che ha deciso di annullare le elezioni del 2023 ad Atri. La decisione è stata presa in seguito all'accoglimento del ricorso presentato da Alfonso Prosperi, candidato sindaco del centrosinistra, sconfitto per soli undici voti dall'uscente Piergiorgio Ferretti. Sebbene la notizia non sia ancora ufficiale, è stata confermata dal legale dei ricorrenti.

Il panorama politico ad Atri si prepara a una nuova sfida, con la prospettiva di una nuova elezione comunale che potrebbe tenersi a breve, forse nel prossimo mese di giugno. Alfonso Prosperi aveva inizialmente presentato ricorso al Tar subito dopo le elezioni, ma il tribunale amministrativo non aveva accolto la sua richiesta. Di conseguenza, è stato presentato l'appello al Consiglio di Stato, che ha ribaltato la decisione precedentemente presa.