Anticiclone Zeus: Caldo Anomalo e Primavera in Arrivo, Weekend con Alcuni Intoppi Meteo

L'anticiclone nordafricano Zeus fa la sua presenza sentire in Europa, portando con sé un inaspettato assaggio di primavera in Italia. Le previsioni meteo indicano un periodo di tempo stabile e clima mite fino alla fine di gennaio, nonostante si prevedano alcuni piccoli intoppi nel weekend.

Il debole fronte freddo, in discesa sui Balcani, si muoverà lungo il bordo destro dell'anticiclone, lambendo l'Adriatico. Secondo gli esperti di 3BMeteo, non si prevedono fenomeni significativi, ma si osserverà un aumento della nuvolosità irregolare sabato sul medio versante adriatico, al Sud e in Sicilia. Potrebbe verificarsi qualche isolato piovasco nella Puglia centro-settentrionale durante la mattina e il pomeriggio.

Il clima insolitamente caldo sarà caratterizzato da una nuvolosità che si fonderà con quella presente negli strati più bassi dell'atmosfera, causando foschie, nebbie e nubi basse sulla Val Padana orientale e sull'Adriatico centrale.

Domenica, residui annuvolamenti colpiranno la Sicilia e la bassa Calabria, mentre altrove torneranno a prevalere le giornate soleggiate, con la possibilità di banchi di nebbia in Val Padana, soprattutto nelle ore più fredde, e sulla Sardegna orientale.

Le temperature, pur rimanendo superiori alla norma, subiranno una leggera diminuzione domenica a causa di un modesto afflusso di aria più fresca balcanica che seguirà il fronte, concentrandosi soprattutto al Nord e sul versante adriatico.

Previsioni Meteo per il Weekend:

Venerdì 26 Gennaio:

Nord: Soleggiato, con possibili nebbie sulla Val Padana e locali piovaschi sulle Alpi centro-orientali confinali. Temperature in calo, massime tra 9 e 13.

Centro: Stabile e soleggiato, con foschie o nubi basse sulle regioni tirreniche. Temperature stabili, massime tra 12 e 15.

Sud: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con possibili foschie e nubi basse la sera sulla Calabria tirrenica e la Sicilia settentrionale. Temperature stabili, massime tra 13 e 17.

Sabato 27 Gennaio:

Nord: Condizioni anticicloniche, tempo stabile e soleggiato. Al mattino, banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Temperature in aumento, massime tra 10 e 15.

Centro: Stabile e soleggiato, con possibili foschie e nebbie diffuse su alcune coste. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 16.

Sud: Foschie, nebbie e nubi basse su alcune coste, con piogge sparse su medio-alta Puglia. Temperature stabili, massime tra 13 e 17.

Domenica 28 Gennaio: