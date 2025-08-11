Anticiclone africano ancora protagonista: scopri quando potrebbe finalmente cedere la presa

L’anticiclone subtropicale continua a dominare sull’Italia con caldo e afa, ma modelli a lungo termine suggeriscono un possibile cambiamento intorno al 20-21 agosto.

L’attuale fase meteorologica è caratterizzata da un anticiclone subtropicale che ha preso saldamente possesso dell’Europa centro-meridionale, garantendo una settimana all’insegna della stabilità atmosferica, seppur tra qualche rovescio pomeridiano in prossimità dei rilievi e una generale persistenza di caldo intenso e umido.

Le proiezioni indicano che questa situazione potrebbe protrarsi per l’intera seconda decade di agosto. Tuttavia, con le opportune cautele, i modelli meteo a lungo termine suggeriscono un possibile ribaltamento del quadro verso il 20-21 agosto, quando un fronte atlantico in discesa di latitudine potrebbe raggiungere l’Italia, portando piogge e instabilità su Nord e zone pianeggianti, non solo le Alpi e aree montane.

Se questo scenario si concretizzasse, si possono ipotizzare temporali diffusi che coinvolgerebbero anche la Val Padana e aree del Centro Italia, accompagnati da un calo delle temperature, seppur moderato.

Ecco la tendenza secondo le mappe meteo aggiornate: