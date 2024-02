Anticiclone di San Valentino: Tempo Stabile ma Attenzione alle Nebbie e allo Smog

L'anticiclone di San Valentino si rinforza provenendo dall'Europa sudoccidentale, garantendo condizioni di stabilità atmosferica che si protrarranno fino al weekend. Questo campo di alta pressione di matrice subtropicale si rinforza verso il Mediterraneo centrale e l'Italia, assicurando un clima stabile su gran parte delle regioni italiane per la giornata di San Valentino, ad eccezione di alcune nebbie al mattino e alla sera nella Val Padana, soprattutto sul Polesine, e qualche addensamento innocuo in Puglia e sulla Sicilia settentrionale. La ventilazione sarà moderata o tesa settentrionale al Centro e soprattutto al Sud. Le temperature non subiranno variazioni significative.

GIOVEDÌ STABILE. Anche giovedì vedrà la presenza dell'anticiclone sull'Italia, mantenendo il tempo stabile. Si potranno verificare solo velature e stratificazioni alte in transito al Centro-Nord, foschie e nebbie nella Val Padana durante le ore più fredde e nubi basse in arrivo sulla Liguria.

CLIMA MITE. Le temperature aumenteranno al Centro-Sud, con un clima mite che porterà massime fino a 18°C sulle isole maggiori e localmente anche in Puglia sul Foggiano. Anche sulle Alpi, soprattutto sul settore occidentale, si registreranno massime a 1500m fino a 12/13°C. Tuttavia, durante la notte, le inversioni termiche manterranno il clima più fresco sulle zone interne pianeggianti e sui fondovalle, con possibili locali gelate notturne al Nord.

AUMENTO DELLO SMOG. Con l'anticiclone, aumenteranno le sostanze inquinanti nei bassi strati, soprattutto a partire da giovedì, con la Pianura Padana che registrerà valori di PM10 fino a 100µg/m3 e localmente oltre, soprattutto in Lombardia e Veneto.

VENERDÌ. Poche variazioni con l'anticiclone ancora prevalente, sebbene al Nord e in Sardegna si potranno osservare stratificazioni alte legate a un fronte che attraversa il Centro-Nord Europa, portando nuvolosità anche compatta sulle Alpi centro-occidentali. Persistono foschie e nebbie nella Val Padana, con una concentrazione elevata di inquinanti, e nubi basse in Liguria. Le temperature rimarranno stabili.