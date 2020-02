Anticiclone in rimonta, nel fine settimana torna il bel tempo

La lunga egemonia anticiclonica del 2020 sta subendo una battuta d'arresto proprio in queste ore per l'affondo di un fronte freddo provenuto dalle latitudini artiche che sta attraversando la nostra penisola da nord a sud, con temperature in calo, neve a quote basse e forti rinforzi del vento.

Non si tratterà però di un cambio radicale dell'impianto barici sul Mediterraneo centrale e l'Italia, poiché nel giro di 24/36 ore l'alta pressione tornerà a rinforzare espandendosi con prepotenza dall'Europa occidentale verso quella centrale e balcanica.

L'Italia si ritroverà nel mezzo dei suoi progetti e già a partire da giovedì risentirà dell'azione stabilizzante dell'anticiclone, con ritorno a condizioni più stabili che si confermeranno anche nei giorni successivi con temperature in aumento e inverno di nuovo in letargo.

METEO ITALIA GIOVEDÌ.

Il vortice collegato al fronte artico trasla verso la Penisola Balcanica e l'alta pressione si estende dall'Europa occidentale verso l'Italia, favorendo il ritorno a condizioni più stabili sulle nostre regioni.

Una residua variabilità si attarderà però su basso Adriatico, fascia ionica e Sicilia con qualche ultimo piovasco in Puglia e sul versante settentrionale dell'isola dove saranno possibili gli ultimi fiocchi di neve dai 600m, ma in giornata si andrà verso un miglioramento con schiarite sempre più ampie.

Sul resto d'Italia bel tempo fin dal mattino, con qualche velatura in arrivo al Nordovest.

Temperature in calo nei minimi, in ripresa però le massime al Centro-Nord.

Venti tesi o forti da nord, ma in attenuazione a partire dai bacini settentrionali.

METEO ITALIA VENERDÌ.

Alta pressione in ulteriore rinforzo e tempo stabile su tutta Italia, anche se non mancherà qualche innocuo annuvolamento su Liguria, toscana, Umbria, alto Lazio, basso Adriatico e regioni ioniche.

Temperature in aumento e venti in attenuazione.

TENDENZA METEO WEEKEND.

La settimana si chiuderà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia con tempo stabile, anche se con tendenza ad abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico con qualche annuvolamento in arrivo da ovest.