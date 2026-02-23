Maxi blitz antidroga all’alba: venti misure, droga e contanti sequestrati

Operazione “Rondò” tra Pescara, Montesilvano e San Severo: Carabinieri in azione con elicotteri, smantellata presunta rete di traffico internazionale di stupefacenti.

Un’imponente operazione antidroga è scattata alle prime luci del giorno in provincia di Pescara, dove i Carabinieri del Nor di Montesilvano hanno dato esecuzione a numerose misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta contro il traffico di stupefacenti. L’intervento, denominato “Rondò”, ha interessato in particolare il quartiere Rancitelli, con il supporto delle gazzelle e di un elicottero dell’Arma.

Secondo le prime informazioni, sarebbero state eseguite 20 ordinanze, di cui 7 in carcere, nei confronti di soggetti ritenuti parte di un’organizzazione dedita allo spaccio. Al vertice del presunto sodalizio figurerebbero due cittadini albanesi, mentre tra gli indagati compaiono anche alcune donne.

Nel corso delle perquisizioni sarebbero stati sequestrati circa 30 chilogrammi tra eroina e cocaina, oltre a 100mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Le indagini avrebbero fatto emergere collegamenti anche con il Foggiano, in particolare con San Severo, area indicata come punto di approvvigionamento della sostanza stupefacente destinata al mercato abruzzese.

L’epicentro dello spaccio sarebbe stato individuato a Montesilvano, dove si concentrava la distribuzione al dettaglio. L’operazione, coordinata a livello provinciale, si inserisce in un più ampio contrasto alle reti criminali attive sul territorio regionale.

Ulteriori dettagli verranno resi noti nel corso della conferenza stampa prevista alle ore 12 presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Pescara, in via D’Annunzio 149. Le indagini restano in corso e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.