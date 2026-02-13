Meteo

Atlantico in frenata, dopo il 20 febbraio possibili colpi di scena

Meteo
Roma (RM)
13 Febbraio 2026   12:39  

Le proiezioni indicano un cambio di assetto barico: meno correnti perturbate dirette e più ondulazioni, con spiragli per scenari freddi sull’Europa orientale.

La lunga fase dominata da un Atlantico basso di latitudine, responsabile di ripetute ondate di maltempo e di un Mediterraneo spesso attraversato da correnti perturbate, mostra segnali di graduale attenuazione. Le più recenti elaborazioni dei modelli ensemble evidenziano infatti un possibile mutamento dell’assetto barico sull’Europa occidentale a partire dalla terza decade di febbraio.

Il flusso atlantico tende a diventare più ondulato, mentre l’anticiclone subtropicale prova a risalire verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, indebolendo il corridoio perturbato che ha caratterizzato le ultime settimane. Non si prospetta un passaggio netto a condizioni stabili e durature, ma piuttosto una fase meno turbolenta, con pause più lunghe tra un peggioramento e l’altro.

Dopo il 20 febbraio aumenta la probabilità di una circolazione più dinamica: con l’alta pressione più presente a ovest, eventuali impulsi freddi potrebbero scivolare lungo il suo bordo orientale in direzione dei Balcani e del Mar Nero. Si tratta tuttavia di una tendenza generale, ancora legata alla posizione effettiva dell’anticiclone e alle oscillazioni del getto.

Per venerdì 20 è atteso tempo perturbato al Nordovest, con piogge tra Liguria e pianure lombardo-piemontesi e neve sulle Alpi anche di moderata intensità. Al Centro, precipitazioni più diffuse sul versante tirrenico e sulla dorsale toscana; condizioni variabili sull’Adriatico. Al Sud, maggiore variabilità con schiarite alternate a locali annuvolamenti.

Tra sabato 21 e domenica 22 febbraio il quadro resta instabile al Centro-Sud, con piogge e nevicate sui rilievi appenninici, mentre il Nord vedrà alternanza di nubi e aperture. Da lunedì 23 in avanti si intravede una fase più tranquilla, con prevalenza di schiarite e fenomeni sporadici.

La tendenza fino al 27 febbraio 2026 conferma uno scenario dinamico ma meno estremo rispetto alle settimane precedenti: alternanza tra annuvolamenti e brevi episodi di pioggia, senza al momento segnali di un blocco anticiclonico duraturo. Il mese prosegue dunque all’insegna della variabilità, con possibili evoluzioni ancora da definire.

Le più lette

Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione alla sezione stampa del tribunale dell'Aquila del 26/01/2006 al n. 550 - Associazione Culturale Capoluogo.com - direttore responsabile Luca Di Giacomantonio
Licenza Creative Commons Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
©copyright punto24ore - www1
privacy & cookie policy