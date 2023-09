Antitrust Avvia Indagine su Ryanair per Possibile Abuso di Posizione Dominante

L'Antitrust ha aperto un'istruttoria su Ryanair, sospettata di abuso di posizione dominante nel settore dell'aviazione. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, la compagnia aerea potrebbe stargli sfruttando la sua posizione dominante nei mercati in cui opera per estendere il suo potere anche nell'offerta di altri servizi turistici, come hotel e noleggio auto, a scapito delle agenzie di viaggio, online e tradizionali, e dei clienti che utilizzano tali servizi.

Nel mirino dell'Antitrust ci sono alcune pratiche di Ryanair, tra cui il presunto ostacolo all'acquisto diretto dei biglietti aerei da parte delle agenzie di viaggio attraverso il proprio sito web. D'altra parte, sembra che Ryanair consenta alle sole agenzie tradizionali l'acquisto di biglietti tramite la piattaforma GDS (Global Distribution System) a condizioni che sarebbero svantaggiose in termini di prezzo, disponibilità e assistenza post-vendita.

L'Antitrust sostiene che questa condotta potrebbe avere un impatto negativo non solo sulle agenzie di viaggio ma anche sui consumatori finali, creando condizioni di acquisto peggiori sia in termini quantitativi che qualitativi, e causando difficoltà ingiustificate nella gestione delle prenotazioni.

Le associazioni dei consumatori, tra cui il Codacons, accolgono con favore l'apertura dell'indagine da parte dell'Antitrust e si impegnano a tutelare gli interessi dei consumatori italiani, evidenziando che qualsiasi limitazione della concorrenza o dei servizi disponibili può tradursi in un danno diretto per i consumatori sotto forma di minori scelte e tariffe più elevate.

Assoutenti chiede che l'indagine dell'Antitrust venga estesa alle tariffe praticate da Ryanair e a tutte le pratiche messe in atto dalla compagnia per aumentare i propri profitti. Inoltre, l'associazione vuole verificare se le politiche tariffarie e gli algoritmi utilizzati da Ryanair per aumentare i profitti siano conformi alle leggi e sanzionare qualsiasi comportamento scorretto a danno degli utenti.

Infine, l'Aduc ricorda che Ryanair è diventata la principale compagnia aerea in Italia grazie anche a diversi fondi pubblici, ma solleva dubbi sulle misure restrittive adottate dal governo, sottolineando che l'azione del governo dovrebbe concentrarsi su defiscalizzazione, semplificazione e sburocratizzazione per promuovere una vera concorrenza nel settore dell'aviazione.