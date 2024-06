Anziana Muore di Stenti: Figlia Arrestata dopo averla Abbandonata per una Vacanza

Una vicenda drammatica ha sconvolto la comunità di Monterotondo: una 84enne invalida è morta di stenti dopo essere stata abbandonata senza cibo né acqua dalla figlia, partita per una vacanza in Abruzzo. La donna, una 49enne, è stata arrestata dai carabinieri su disposizione della Procura di Tivoli.

Il Ritrovamento L'indagine è iniziata il 12 giugno scorso, quando i carabinieri della stazione di Montelibretti si sono recati presso il domicilio dell'indagata per notificarle un atto. Non ricevendo risposta e sentendo un forte odore proveniente dall'appartamento, hanno deciso di entrare attraverso una finestra aperta. All'interno, i militari hanno trovato il cadavere dell'anziana donna, coperta parzialmente da un lenzuolo.

Le Indagini Il medico legale, intervenuto sul posto, ha stabilito che il decesso risaliva a diversi giorni prima. Le indagini hanno rapidamente rivelato che la figlia convivente, responsabile della cura dell'anziana madre, si era allontanata per una vacanza in Abruzzo con i suoi due figli minori, lasciando la madre priva di qualsiasi assistenza, senza cibo, acqua, o un telefono per chiamare aiuto.

Le Conseguenze Gli elementi raccolti hanno portato la Procura della Repubblica di Tivoli a emettere un fermo di indiziato di delitto nei confronti della 49enne, accusata di abbandono di persona incapace, circostanza che ha portato al decesso della madre. La donna è stata fermata dai carabinieri della compagnia di Monterotondo e condotta presso la casa circondariale di Rebibbia, dove il Gip del tribunale di Tivoli ha convalidato il fermo e disposto la misura degli arresti domiciliari.

La tragedia ha suscitato profonda indignazione e commozione nella comunità, sollevando interrogativi sulla responsabilità e la cura dei più vulnerabili.