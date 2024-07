Anziani Maltrattati in Casa di Cura: Costretti a Letto e Medicinali Sostituiti con Acqua, Tre Indaga

Indagini della Guardia di Finanza rivelano condizioni inumane in una Rsa: tre indagati, tra cui il gestore, e un focolaio di scabbia non denunciato.

La Guardia di Finanza di Chieti ha notificato avvisi di conclusione delle indagini a 22 parti offese e a tre indagati per maltrattamenti e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. Le indagini, avviate dalla Compagnia di Lanciano su delega della Procura frentana, hanno avuto origine da un controllo sul lavoro sommerso in una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) locale, rilevando l’impiego in nero di cinque lavoratori.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire episodi di sopraffazione ai danni degli ospiti della struttura, perpetrati dall’appaltatore dell’azienda. I maltrattamenti, documentati attraverso video, chat telefoniche e testimonianze, comprendevano l’uso di mezzi di coercizione che impedivano la deambulazione dei pazienti, armadi metallici intorno ai letti e il distacco notturno dei campanelli salvavita.

Inoltre, è stato riscontrato che un focolaio di scabbia non era stato comunicato alle autorità sanitarie competenti e che i farmaci venivano sostituiti con acqua. Un degente ha subito ripetuti prelievi di denaro dal proprio conto corrente, per un totale di oltre 7.000 euro, ad opera del gestore della Rsa, che utilizzava il denaro per acquisti personali tramite ricariche Postepay.

Questo modus operandi è stato confermato dalla documentazione bancaria e commerciale acquisita dai militari e supportata dalle dichiarazioni degli esercenti. Tra i coinvolti, una dipendente della Rsa, una 52enne di Lanciano, e un 63enne di Paglieta, conoscente del gestore.

Il comandante provinciale, colonnello Michele Iadarola, ha definito la vicenda "amara e con dei risvolti inquietanti", esprimendo piena solidarietà agli anziani coinvolti, vittime di abusi fisici e defraudati delle loro risorse.