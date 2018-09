Apertura anno scolastico, al via da lunedì i servizi scolastici di TUA

Si comunica che i servizi scolastici di TUA Spa riprenderanno dal giorno lunedì 10 settembre 2018, in linea con quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale abruzzese n. 328 del 18.05.2018.

Si fa presente che l’autonomia in capo ai dirigenti scolastici ha determinato una situazione diversificata in Abruzzo rispetto alla data di riapertura dell’anno scolastico. Tua Spa, in ogni caso, attraverso i servizi di trasporto feriali, riesce a garantisce la gran parte dei collegamenti per le località sedi degli istituti scolastici.

L’Azienda Unica è attualmente impegnata nella variazione degli orari e dei percorsi in funzione delle richieste specifiche di alcuni istituti (esempio rientri pomeridiani) e di modifiche che si sono rese necessarie per lo spostamento fisico di alcune scuole (esempio liceo artistico ‘Nicola da Guardiagrele’ che è stato spostato dalla sede storica di Chieti a quella ex Ciapi di Chieti Scalo).

Si precisa che i servizi scolastici garantiti da Tua Spa costituiscono una rete, cioè sono interconnessi tra di loro in funzione degli orari degli istituti scolastici e, pertanto, eventuali variazioni non possono non tener conto della necessità di una valutazione complessiva e organica di tutte le esigenze di trasporto.

In relazione gli abbonamenti per il servizio scolastico, TUA Spa ha pubblicato sul proprio portale aziendale www.tuabruzzo.it l’elenco delle agenzie in cui è possibile acquistare o rinnovare la tessera di riconoscimento e acquistare l’abbonamento annuale scolastico.

Si ricorda che gli abbonamenti di tipo nominativo (annuali, semestrali, mensili e settimanali) possono essere rilasciati solo agli utenti censiti con apposita tessera di riconoscimento che può essere rilasciata unicamente dalle agenzie TUA; il rinnovo degli abbonamenti può essere fatto anche online sul sito www.tuabruzzo.it e attraverso l’app MyCicero purché si possegga una tessera di riconoscimento valida per l’anno in corso.

Infine, TUA Spa, consapevole del particolare periodo dell’anno in cui si determina una concentrazione di richieste di rilasci/rinnovi di abbonamenti e auspicando un maggiore utilizzo dei canali web per gli abbonamenti, cercherà di far fronte, attraverso il proprio personale, alle esigenze che dovessero manifestarsi.