Appello del Figlio per la Scomparsa di Alessandro Pantalone: Ricerche in Corso nella Zona di Villano

La preoccupazione cresce per la scomparsa di Alessandro Pantalone, un uomo di 65 anni, avvistato per l'ultima volta nella zona di Villanova. Il figlio, Adriano Pantalone, ha lanciato un appello sui social per ottenere informazioni utili alla ricerca del padre.

Alessandro, alto circa 1,70 centimetri, è stato visto per l'ultima volta ieri. Il figlio Adriano ha condiviso il suo appello: "Mio padre Alessandro Pantalone di età 65 anni è scomparso dalle ore 15 di questo pomeriggio, 19 gennaio."

La famiglia è fortemente preoccupata e chiede l'aiuto della comunità per rintracciare Alessandro. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare le forze dell'ordine o a chiamare direttamente i familiari ai seguenti numeri: 340 8904695, 392 5020959 o 348 4041104. La collaborazione di tutti è fondamentale per contribuire alle ricerche e riportare Alessandro sano e salvo alla sua famiglia.