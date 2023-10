Appello per Salvare le Edicole, Come Renderle Utili?

Il vice presidente dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, Enrico Di Giuseppantonio, che ricopre anche il ruolo di segretario regionale dell'Udc, ha rinnovato il suo appello per fermare la chiusura delle edicole. L'obiettivo di questo appello è evitare che si crei un vuoto culturale e di servizi nelle comunità, oltre a perdere un importante punto di riferimento sociale.

Di Giuseppantonio chiede alle autorità regionali, provinciali e comunali dell'Abruzzo di unire le forze per sostenere il rinnovo del contratto delle edicole e riconsiderarne il ruolo e la funzione, rendendole dei centri di servizi fondamentali per i cittadini.

L'appello di Di Giuseppantonio giunge in coincidenza con la manifestazione "La notte delle edicole," organizzata dal sindacato nazionale giornalai d'Italia (Sinagi) in tutto il Paese. Questo evento mirava a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi che ha portato alla chiusura di numerosi punti vendita.

Di Giuseppantonio ha sottolineato che il settore dell'editoria è stato duramente colpito dalla crisi, ulteriormente aggravata dalla pandemia. Per evitare ulteriori chiusure, ha sottolineato la necessità di trasformare le edicole in centri di servizi per i cittadini. In altre regioni, già si sono compiuti passi in questa direzione attraverso la firma di un protocollo d'intesa tra Anci, la Federazione Italiana Editori Giornali, i sindacati dei rivenditori di giornali e i punti vendita di quotidiani e periodici.

Di Giuseppantonio ha concluso sottolineando che la chiusura delle edicole non solo arreca danni economici a coloro che le gestiscono ma priva anche i cittadini dei centri medi, piccoli e delle periferie della possibilità di accedere alle informazioni. Ha invitato le autorità regionali, provinciali e comunali dell'Abruzzo a concordare misure per il rilancio delle edicole, tra cui la riduzione dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico e la possibilità per gli edicolanti di svolgere servizi anagrafici decentrati.