Appello per il Ritrovamento di Riccardo, 15 anni, Scomparso dalla Notte

Un appello è stato lanciato per ritrovare un minorenne di 15 anni di cui non si hanno più notizie dalla scorsa notte. La richiesta d'aiuto proviene dai suoi familiari, amici e dalle autorità carabinieri, a seguito della presentazione di una denuncia per allontanamento.

Il giovane scomparso è Riccardo Di Credico, studente della scuola superiore 1B dello Scientifico Cambridge, il cui ultimo avvistamento risale al 5 febbraio. Riccardo è uscito dall'abitazione situata in contrada Santa Liberata, a Lanciano, durante le ore notturne e non è più tornato. Una foto di lui è stata diffusa per facilitare le ricerche. Riccardo è alto 1,75 metri e al momento della scomparsa indossava jeans chiari a strisce bianche, una felpa azzurra, un giubbotto dell'Azzurra basket, scarpe bianche Nike e uno zaino Azzurra basket. La notizia della sua scomparsa si è diffusa anche sui social media.

L'appello "Troviamo Riccardo, abbiamo bisogno di tutti" è stato diffuso, incoraggiando chiunque lo avvistasse a contattare immediatamente i carabinieri al numero di emergenza 112.