Apprensione all'Aquila: 15enne in Coma Etilico Trasportato d'Urgenza in Ospedale

Nel contesto dell'aperitivo della Vigilia all'Aquila, momenti di preoccupazione hanno caratterizzato la giornata quando un giovane di 15 anni è stato soccorso in stato di coma etilico dall'ambulanza del 118, intervenuta in via Verdi.

Il ragazzo è stato immediatamente trasportato all'ospedale "San Salvatore", dove è attualmente ricoverato. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

Il centro della città era affollato da migliaia di persone in occasione delle festività natalizie, e per evitare incidenti e situazioni di pericolo, l'Amministrazione comunale ha intensificato i controlli e dispiegato numerose pattuglie per garantire la sicurezza della comunità.