Aria artica in discesa sull'Italia, freddo e neve sulle regioni adriatiche e sud

Il vasto e possente anticiclone che tiene sotto scacco mezza Europa nella parte centrale della settimana sarà anche causa di una netta inversione di tendenza nel corso del prossimo weekend.

Il suo prolungamento dall'Europa sud-occidentale verso la Scandinavia da venerdì, con il posizionamento di un massimo barico di oltre 1040hPa in prossimità del Baltico, innescherà la discesa di aria di origine artica lungo il suo fianco destro.

La massa di aria fredda scorrerà rapidamente da nord a sud sulla Russia e sugli stati con essa confinanti, fino a raggiungere la Penisola balcanica e immediatamente dopo il Sud Italia a partire dall'Adriatico, provocando una sensibile diminuzione delle temperature nel weekend con una certa instabilità e nevicate anche quote molto basse, mentre al Nord e sul medio-alto Tirreno il tempo si manterrà decisamente più stabile.

VENERDI': Primi segnali di cambiamento per l'avvicinamento della massa di aria fredda dalla Russia e nubi in aumento su adriatiche e Sud con deboli piogge in arrivo su Puglia e Lucania, in intensificazione in giornata e in estensione a Calabria e nord Sicilia.

Iniziano a calare le temperature e la quota neve, con fiocchi fino a 1000/1200m sulla dorsale.

Stabile e soleggiato sul resto d'Italia.

SABATO: Irrompe con decisione l'aria fredda su quasi tutta Italia e le temperature subiscono un generale calo anche sensibile, specie al Sud e sull'Adriatico. Il tempo rimane a tratti instabile su Puglia, dorsale meridionale, Calabria ed est Sicilia con piovaschi sparsi e neve dai 300/500m sulla dorsale, 600/800m in Sicilia. Nulla altrove con solo un po' di nubi sulla Val Padana.

TENDENZA DOMENICA: Migliora il tempo al Sud ma restano molto basse le temperature, ad eccezione delle Alpi (specie occidentali) con minime spesso sotto zero al Centro-Nord.