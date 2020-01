Aria polare e neve in arrivo sulla Penisola dalla prossima settimana

L'attuale disposizione delle figure bariche sullo scacchiere europeo continua a favorire sull'Italia e sul Mediterraneo la permanenza di una fase stabile e mite di stampo nettamente più primaverile che invernale.

Nei prossimi giorni l'area perturbata associata al flusso atlantico si ritirerà ancora più a nord consentendo all'anticiclone sub tropicale di conquistare gran parte dell'Europa.

Gennaio si concluderà con clima mite e assenza di precipitazioni significative portando ad un avvio di febbraio del tutto simile.

Stando alle ultime analisi questa situazione dovrebbe durare fino al 2-3 febbraio poi qualcosa comincerà a cambiare.

Il vortice polare troposferico si dividerà in due parti, una andrà verso il Canada e l'altra verso il Mare di Barents, questa spaccatura consentirà all'anticiclone delle Azzorre di intrufolarsi sul Nord atlantico favorendo verso l'Europa centrale la discesa di correnti molto fredde di matrice artica.

Invogliate dalla posizione dell'alta pressione queste correnti scenderanno via via di latitudine mettendo in campo una profonda saccatura con annesso vortice ciclonico che porterà clima molto freddo e nevoso sul Baltico e la Mittle Europa poi intorno al 5-6 febbraio il fronte freddo associato alla saccatura artica potrebbe raggiungere anche l'Italia.

E' una previsione a 7 giorni quindi suscettibile ancora di cambiamenti, tuttavia va detto che sussiste la possibilità (da confermare) che la nostra Penisola sia investita da un'ondata di freddo consistente in grado di portare un calo netto delle temperature e l'arrivo della neve fino a quote molto basse.