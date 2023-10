Arrestate Due Donne per Furto di Gioielli in Gioielleria Teramana

Due donne residenti in Veneto, precisamente a Favaro Veneto e Vigonovo, sono state arrestate questa mattina dai Carabinieri con l'accusa di aver rubato gioielli dal valore di mille euro da una gioielleria di Teramo. Le due donne sono state accusate di furto aggravato in concorso.

L'episodio di furto risale al 9 agosto scorso, quando le donne si sono infiltrate nella gioielleria teramana fingendosi clienti. Secondo l'accusa, supportata anche da immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, le due donne hanno richiesto di visionare alcuni gioielli per poter fare dei regali. Mentre una delle donne distraeva il commerciante facendo domande, l'altra ha colto l'occasione per sottrarre i gioielli senza essere notata.

Le due donne si trovano attualmente in carcere a Venezia e nei prossimi giorni saranno sottoposte a un interrogatorio di garanzia davanti al giudice per mezzo di rogatoria. L'accusa di furto aggravato in concorso pende su entrambe.