Arrestati Minorenni Tunisini per Rapina e Aggressione a Venditore di Kebab

Due minorenni tunisini sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di L’Aquila per rapina aggravata in concorso e detenzione in concorso di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di L’Aquila, su richiesta della Procura per i Minorenni di L’Aquila. Uno dei minorenni, nato nel 2006, è stato sottoposto alla misura cautelare del carcere, mentre l'altro, nato nel 2007, è stato collocato in comunità.

I due minori, insieme a due complici (uno dei quali è maggiorenne ed è stato identificato, mentre l'altro è in corso di identificazione), sono stati coinvolti in una violenta rapina ai danni del titolare di un negozio di kebab nel centro cittadino lo scorso 28 agosto. La vittima li aveva sorpresi all'interno del suo locale mentre erano in possesso di hashish. Dopo essere stati invitati a lasciare il locale, due dei rapinatori hanno aggredito il venditore, causandogli lesioni al volto e in varie parti del corpo. Nel frattempo, gli altri due complici hanno rubato il telefono cellulare della vittima e una giacca che conteneva parte dell'incasso, pari a 1.000 euro in banconote di diverso taglio. Uno dei minori ha minacciato di incendiare il locale per garantire la fuga del gruppo.

Uno dei minorenni arrestati aveva precedenti penali per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, tentata rapina, estorsione e minacce. Durante l'esecuzione della misura cautelare, è stato notificato anche un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (Daspo urbano) emesso nei suoi confronti dal questore di L’Aquila, in aggiunta a un altro provvedimento di Daspo emesso nelle settimane precedenti.

L'altro minorenne è stato collocato in una comunità protetta in provincia di Pescara.