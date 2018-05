Arrestati dalla polizia 2 spacciatori intenti a recuperare droga sotterrata

Nel pomeriggio di sabato, personale della Squadra Mobile - sezione antidroga ha arrestato, d’intesa con il Sostituto Procuratore, Dott. Fabio PICUTI, due cittadini stranieri, un 50enne macedone ed un 30enne albanese, per detenzione di sostanza stupefacente.

Gli operatori di Polizia hanno sorpreso i due pusher in prossimità di un rudere, ubicato sulla S.S. 584 località Genzano di Sassa, mentre dissotterravano 8 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 800 grammi.

Nel corso della perquisizione effettuata presso il domicilio dei due arrestati è stata rinvenuta e sequestrata una somma di circa 1000 euro, frutto dell’attività di illecita vendita di sostanza stupefacente.

Il cittadino macedone è stato anche denunciato perché inottemperante all’ordine del Questore di L’Aquila di lasciare il territorio nazionale, in quanto soggetto con numerosi precedenti penali.

Da tempo gli investigatori erano sulle tracce di due stranieri segnalati attraverso l’applicazione YOUPOL da cittadini aquilani, in quanto visti sostare, ripetutamente e per brevi lassi di tempo nel corso dei fine settimana, in prossimità di locali frequentati da giovani appena maggiorenni.