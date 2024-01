Arrestati due minorenni per l'aggressione ai danni di fratelli albanesi: Uno ancora ricercato

Nella giornata odierna, i Carabinieri della Compagnia hanno proceduto all'arresto di due minorenni di origine egiziana, accusati, insieme a un terzo giovane da poco divenuto maggiorenne, di concorso in rapina, lesioni personali aggravate e indebito utilizzo di una carta di pagamento elettronico. L'aggressione risale all'11 novembre e ha coinvolto due giovani fratelli di origini albanesi, colpiti da un gruppo di ragazzi ospiti di una casa famiglia.

Il provvedimento di custodia cautelare, emanato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, è il risultato delle indagini condotte dai Carabinieri della sezione operativa, in collaborazione con la Procura della Repubblica per i minorenni dell'Abruzzo.

L'episodio di violenza si è verificato in città lo scorso 11 novembre quando i due fratelli albanesi, perfettamente integrati nella comunità aquilana, sono stati attaccati da un gruppo di giovani egiziani. Le vittime sono state colpite con calci, pugni e colpi di bastone, subendo poi il furto di un portafoglio contenente documenti personali e una carta di debito.

La carta di pagamento, poco dopo l'aggressione, è stata utilizzata dagli aggressori per effettuare piccoli pagamenti in esercizi commerciali della città. Grazie al contributo dei testimoni e all'analisi delle immagini di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire nei dettagli l'intero episodio, identificando tutti i soggetti coinvolti.

La ricerca è ancora in corso per individuare il terzo ragazzo egiziano, ora maggiorenne, coinvolto nell'aggressione. Gli investigatori ritengono che i tre indagati abbiano agito con la complicità di altri 5 connazionali, tutti minorenni, attualmente indagati a piede libero in una posizione marginale rispetto alla vicenda principale.

Dopo l'arresto dei due minorenni, uno individuato a L'Aquila e l'altro a Firenze, saranno condotti nelle strutture dell'amministrazione penitenziaria per i minorenni con l'obiettivo di favorirne il recupero e il reinserimento nella società.