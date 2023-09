Arrestato 23enne per Aggressione con Mattarello e Resistenza ai Carabinieri

Un giovane di 23 anni di origine tunisina è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia dell'Aquila in seguito a un'aggressione avvenuta nel parco del Castello. L'aggressore aveva prima picchiato un altro individuo, un 37enne anch'egli nordafricano, utilizzando un mattarello che gli è stato sequestrato. La vittima ha riportato diverse lesioni, sebbene non gravi.

Dopo l'arresto per lesioni personali aggravate, il giovane è stato condotto in caserma. Tuttavia, durante il suo soggiorno nella camera di sicurezza della caserma, ha aggresso anche i carabinieri di guardia. Per questo secondo episodio, è stato nuovamente arrestato, questa volta con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e trasferito al carcere Le Costarelle.

Il pubblico ministero di turno ha ottenuto la convalida dell'arresto avvenuto nel parco del Castello, e successivamente è stata confermata anche la custodia cautelare in carcere per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 23enne tunisino, che si trovava in Italia in modo irregolare, dovrà ora affrontare un processo previsto per il prossimo novembre. A causa degli episodi di violenza recentemente avvenuti in città, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli, includendo anche l'impiego di numerose pattuglie in borghese.