Arrestato 32enne albanese per violazione di espulsione: ecco i dettagli

Un 32enne albanese arrestato a Chieti Scalo dopo aver ignorato il decreto di espulsione che lo riguardava, emesso nel dicembre 2022.

Un 32enne albanese è stato arrestato dai carabinieri dopo aver violato il decreto di espulsione emesso a suo carico nel dicembre 2022. L'uomo, fermato durante un controllo a bordo di un'auto a Chieti Scalo insieme a un connazionale, è stato trovato in irregolarità sul territorio italiano. Il provvedimento di espulsione, valido fino al 2026, lo obbligava a lasciare il paese, ma l'uomo si era riintrufolato illegalmente in Italia, contravvenendo così alle normative in vigore sul migrante.

Immediatamente arrestato in flagranza, l'arresto è stato convalidato in giornata tramite un giudizio direttissimo, con la decisione di applicare nei suoi confronti una misura cautelare di obbligo di firma in attesa dell'udienza successiva. Durante l'udienza, si procederà con le pratiche necessarie per la deportazione del 32enne, che dovrà lasciare l'Italia nel più breve tempo possibile.