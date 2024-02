Arrestato 41enne per minacce e vessazioni ai genitori: condotto in carcere

Un uomo di 41 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei suoi anziani genitori, dopo averli tormentati con minacce e vessazioni per ottenere del denaro. La situazione, diventata insostenibile per la coppia anziana, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti ieri sera, su segnalazione giunta alla centrale operativa della questura, nei pressi di piazza dei Grue. I genitori, che fino a quel momento avevano subito in silenzio le richieste e le minacce del figlio nella speranza di recuperare il rapporto con lui, hanno finalmente deciso di chiedere aiuto alle autorità.

Quando le Volanti sono entrate nell'abitazione, hanno constatato un ulteriore innalzamento del livello di aggressività del 41enne nei confronti dei suoi genitori. Nonostante la presenza degli agenti, l'uomo ha continuato a intimidire i suoi familiari per costringerli a consegnargli del denaro.

Di fronte a tale situazione, gli agenti hanno proceduto immediatamente all'arresto del 41enne per il reato di maltrattamenti ai danni dei genitori. Attualmente l'uomo si trova in carcere in attesa dell'udienza di convalida. La vicenda mette in luce la gravità dei maltrattamenti familiari e l'importanza dell'intervento tempestivo delle forze dell'ordine per garantire la protezione delle vittime.