Arrestato 61enne Stalker per Molestie a Dipendente del Supermercato

I Carabinieri della stazione di Penne hanno arrestato in flagranza un uomo di 61 anni, residente a Penne, per il reato di atti persecutori nei confronti di una giovane dipendente di un noto supermercato del capoluogo vestino.

Lo scorso 21 dicembre, l'uomo era stato fermato nei pressi del supermercato in possesso di un coltello a serramanico, opponendo resistenza ai militari intervenuti. Le indagini successive hanno rivelato che la costante presenza dell'uomo nel supermercato aveva l'obiettivo specifico di molestare la giovane dipendente. Da oltre un mese, l'arrestato infastidiva la ragazza con richieste moleste, dichiarazioni d'amore deliranti, effusioni non corrisposte e numerosi bigliettini manoscritti, creando un ambiente di lavoro insopportabile.

Dopo l'arresto, la ragazza, resasi conto della pericolosità dell'uomo, ha deciso di sporgere querela e procedere penalmente contro il suo stalker, grazie alle garanzie fornite dal nuovo quadro normativo per la tutela delle vittime di reati di questa natura.

I Carabinieri, attraverso accertamenti successivi, hanno confermato la pericolosità dell'uomo e avviato servizi mirati per tutelare la ragazza. Questa mattina, durante un servizio all'interno del supermercato, il 61enne è stato arrestato in flagranza di reato per aver tenuto atteggiamenti aggressivi e verbalmente violenti nei confronti della giovane dipendente, che continuava a essere vittima di molestie sul luogo di lavoro.

L'arrestato è stato portato in camera di sicurezza in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria.