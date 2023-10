Arrestato Aggressore Ubriaco dopo Rapina e Aggressione a Commerciante e Figlio

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito il figlio di un commerciante a seguito di una rapina. L'incidente ha avuto luogo venerdì scorso nelle vicinanze del ponte Del Mare, scatenando un intervento delle forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito, l'uomo, la cui identità non è stata ancora resa pubblica, si trovava in uno stato di ubriachezza quando ha afferrato una collanina indossata dal titolare di un chiosco della zona. La scena si è svolta di sera e sembra che l'aggressore fosse notevolmente alterato a causa dell'alcol. In effetti, il proprietario del chiosco aveva già rifiutato di servirgli ulteriori bevande alcoliche.

Secondo la ricostruzione della Questura, l'aggressore ha prima aggredito il commerciante, rapinandolo della sua collanina, e poi è riuscito a fuggire dalla scena del crimine. Nel frattempo, il figlio del proprietario, che si trovava nel chiosco al momento della lite, ha prontamente contattato il numero di emergenza 113 e ha cercato di inseguire il rapinatore.

La situazione è diventata sempre più tesa, con il figlio del commerciante che è stato aggredito dall'aggressore. Fortunatamente, prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente, sono giunte sul posto le volanti della polizia, che sono riuscite a bloccare il sospettato e ad arrestarlo per il suo coinvolgimento nella rapina e nell'aggressione.