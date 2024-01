Arrestato nel Teramano un 47enne Ricercato per Tentato Omicidio a Lomazzo

Carabinieri di Corropoli eseguono ordine di carcerazione per un accoltellamento avvenuto a Lomazzo nel 2003.

Un 47enne originario di Como è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Corropoli, nel Teramano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica - Ufficio Esecuzione Penale di Como. L'uomo dovrà scontare una pena di oltre quattro anni, sette mesi e cinque giorni di reclusione, riconosciuto colpevole di un tentato omicidio risalente al 2003 a Lomazzo (CO).

I fatti risalgono al giugno scorso, quando i Carabinieri della Compagnia di Cantù intervennero per un accoltellamento scaturito da questioni di gelosia. Un 34enne rimase gravemente ferito, ma non in pericolo di vita. Grazie alle testimonianze e agli accertamenti, i Carabinieri riuscirono a identificare il presunto colpevole, un individuo con precedenti di polizia.

Dopo una breve attività di ricerca, il 47enne è stato localizzato in un Comune vicino a quello dell'accoltellamento. I militari, accompagnandolo in Caserma, hanno ritrovato il coltello usato nella lite e il veicolo utilizzato per la fuga, procedendo all'arresto del ricercato per tentato omicidio. L'uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Teramo per scontare la sua pena.