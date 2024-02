Arrestato per Spaccio, Riprende l'Attività Dopo Essere Tornato in Libertà

Un individuo arrestato per spaccio di droga torna a commettere il medesimo reato poco dopo essere stato rilasciato su patteggiamento della pena.

La vicenda ha avuto inizio lo scorso agosto, quando i carabinieri di Martinsicuro, notando un sospetto via vai di giovani tossicodipendenti nei pressi del centro commerciale "Grillo" di Villarosa, hanno organizzato un servizio di controllo in borghese. Durante tale operazione, hanno arrestato un uomo mentre cedeva dosi di eroina a un giovane acquirente. Dopo essere stato processato con rito direttissimo, l'uomo ha patteggiato la pena e è stato rimesso in libertà.

Tuttavia, una volta tornato in libertà, ha ripreso a dedicarsi allo spaccio. Nel corso dei mesi successivi, i carabinieri di Martinsicuro hanno documentato come l'uomo continuasse a vendere sostanze stupefacenti, inclusi cocaina ed eroina, spesso con l'aiuto della sua compagna. Gli inquirenti hanno anche scoperto che in una circostanza l'uomo avrebbe minacciato con una pistola un giovane acquirente che non pagava la somma concordata per la droga "a credito".

Di fronte a queste nuove prove, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Teramo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo il 13 febbraio scorso. La compagna è stata invece soggetta a un provvedimento di "divieto di dimora" nella provincia di Teramo.