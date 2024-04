Arrestato per estorsione: giovane picchiato e minacciato per soldi e documenti

Un 31enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di estorsione violenta ai danni di un giovane indiano e del suo convivente. L'arresto è scaturito dopo un'indagine condotta dai carabinieri di Ortona.

I fatti risalgono alla notte del 6 aprile, quando una pattuglia dei carabinieri ha trovato un giovane indiano gravemente ferito al volto nel centro di Ortona. Le indagini hanno rivelato che il giovane era stato aggredito dal 31enne perché si era opposto alla richiesta di consegnargli la propria Postepay e altri documenti, necessari per compiere truffe online.

L'aggressione è stata violenta: il giovane è stato colpito con calci e pugni, mentre il 31enne ha anche sbattuto la sua testa contro il muro per rubargli il portafogli con i documenti e i soldi. La vittima ha denunciato che queste estorsioni avvenivano da circa un anno e che non era la prima volta che veniva picchiata dal 31enne. Inoltre, ha riferito che anche il suo convivente subiva lo stesso tipo di estorsione.

Le autorità hanno raccolto la denuncia del convivente, nonostante le difficoltà incontrate. Il pubblico ministero ha valutato il quadro indiziario come grave e ha richiesto al giudice delle indagini preliminari la misura cautelare in carcere per il 31enne.