Arrestato un minorenne ladro seriale, responsabile di nove rapine di collanine

Un giovane straniero è stato catturato dopo un'indagine che ha rivelato le sue ripetute azioni criminali, culminando in un arresto per rapine.

Nei giorni scorsi, un giovane di nazionalità straniera è stato arrestato in seguito all’emissione di un’ordinanza cautelare dal giudice del Tribunale per i Minorenni. Questo minorenne è accusato di nove rapine aggravate e furti con strappo, perpetrati tra la primavera e l’estate del 2023, principalmente nel centro dell'Aquila e presso il Terminal bus Natali. Dall’inizio di giugno, il giovane ha strappato collanine d’oro dal collo di diversi ragazzi, perlopiù minorenni.

Il minorenne, che era già noto alle forze dell'ordine e aveva vissuto in una comunità per minori stranieri non accompagnati, è stato identificato grazie alle indagini condotte dalla Procura. Le forze di polizia hanno raccolto prove schiaccianti, che hanno portato all’emissione del provvedimento da parte del giudice.

In un comunicato stampa, i Carabinieri hanno dettagliato i colpi attribuiti al giovane:

Il 21 maggio, il giovane è stato denunciato per ricettazione di un ciclomotore rubato, minacciando addirittura i carabinieri che intervenivano.

di un ciclomotore rubato, minacciando addirittura i carabinieri che intervenivano. Il 12 giugno, ha sottratto una collanina d’oro a un altro minorenne presso il Terminal Bus Lorenzo Natali .

. Il 9 luglio, ha rapinato un altro minorenne nel centro storico, lungo Corso Umberto II.

Altri episodi includono:

Il 22 giugno, il giovane ha avvicinato un minorenne in via Bominaco, rubandogli la collana d'oro.

Il 23 giugno, in piazza Santa Maria Paganica, un altro giovane è stato strattonato e derubato della sua collana.

Il 30 giugno, in via Indipendenza, una coppia di minorenni è stata aggredita con un coltello, subendo il furto delle loro collane.

Poco dopo, in un altro episodio avvenuto sotto i Portici di San Berardino , un ragazzo è stato aggredito e derubato.

, un ragazzo è stato aggredito e derubato. Infine, il 3 agosto, al Terminal Bus Lorenzo Natali, un minorenne è stato aggredito mentre tentava di difendere un amico e subiva la rapina del suo monile. L’ultima collanina è stata rubata il 6 agosto, sempre presso il Terminal.

Il minorenne, ora in custodia cautelare, dovrà affrontare un procedimento penale che chiarirà il suo coinvolgimento in ciascuno di questi reati. Questo caso mette in evidenza la crescente preoccupazione riguardo alla criminalità minorile e alla necessità di misure di prevenzione più efficaci nel territorio aquilano.