Arrestato uomo armato fuori da negozi: coltello, pistola e passamontagna

L’intervento dei carabinieri è scattato dopo le segnalazioni dei commercianti: fermato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile (Nor) per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. L’arresto è avvenuto in seguito alle chiamate di allarme giunte da un centro commerciale, dove i commercianti avevano notato un individuo che si aggirava con un atteggiamento sospetto nei pressi di diversi negozi. L’uomo, il cui volto era coperto da un passamontagna, è stato fermato proprio mentre si preparava a entrare in un esercizio commerciale.

All’arrivo sul posto, i carabinieri hanno subito bloccato l’individuo che ha tentato di fuggire, spingendo gli agenti nel tentativo di sottrarsi alla perquisizione. Una volta immobilizzato, è stato scoperto che nascondeva sotto il giubbotto un coltello con una lama di 20 centimetri e una pistola automatica, una replica priva del tappo rosso obbligatorio per le armi giocattolo. Entrambi gli oggetti sono stati immediatamente sequestrati.

L’intervento tempestivo è stato reso possibile grazie alla prontezza dei commercianti che, insospettiti dai movimenti dell’uomo, hanno allertato le forze dell’ordine. Le segnalazioni sono arrivate in un momento di particolare preoccupazione per i negozianti, che hanno assistito all’individuo che si aggirava attorno agli ingressi con il volto coperto, un comportamento che ha aumentato il timore di una possibile rapina imminente.

Il soggetto, bloccato dalle forze dell’ordine, è stato successivamente trasferito presso il carcere di Teramo, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Teramo ha infatti disposto la sua custodia cautelare dopo l’espletamento delle formalità di rito.

Questo episodio ha riacceso l'attenzione sulla sicurezza nei centri commerciali, specialmente in periodi di maggiore affluenza. I commercianti, che si sono mostrati molto collaborativi, hanno sottolineato l’importanza di una vigilanza continua e di un dialogo aperto con le forze dell'ordine per prevenire situazioni potenzialmente pericolose. Nonostante l'uomo non sia riuscito a portare a termine la tentata rapina, la sua presenza fortemente armata, anche se con una pistola non funzionante, ha creato un clima di tensione all’interno della struttura commerciale.

Grazie alla rapidità dell’intervento dei carabinieri, è stato evitato il peggio e l’uomo è ora in stato di detenzione. Le indagini proseguiranno per chiarire se il soggetto avesse intenzione di colpire un singolo negozio o se fosse coinvolto in altri piani criminosi nella zona.