Arresto Sensazionale: 27enne Straniero in Auto ad Alta Velocità con 5 Chili di Hashish

Un arresto eclatante è avvenuto ieri sera quando un giovane di 27 anni di origini straniere, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dalla Squadra Mobile mentre sfrecciava ad alta velocità lungo una via buia e isolata di Montesilvano. L'atteggiamento sospetto del conducente ha destato l'attenzione degli agenti, che sono riusciti a svelare un incredibile traffico di stupefacenti.

Il giovane, in evidente stato di agitazione, è risultato non essere il proprietario del veicolo che stava guidando e aveva in possesso 2,5 grammi di hashish. I poliziotti, decidendo di approfondire ulteriormente la situazione, hanno scoperto un segreto sconcertante nel bagagliaio dell'auto: ben 55 panetti di hashish dal peso totale di circa 5,2 chili.

Questo straordinario ritrovamento ha portato all'arresto immediato del giovane, il quale è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione ha permesso di sventare un possibile traffico di droga di notevoli proporzioni, segnando un importante successo per le forze dell'ordine.