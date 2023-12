Arresto Shock nel Bar: Donna Pescarese Minaccia con Coltello alla Gola

Una violenta scena si è verificata sabato sera in un bar nel comune di Prata D'Ansidonia, nell'Aquilano, quando una donna di 44 anni, residente a Pescara, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio. La sospettata, già con precedenti alle forze dell'ordine, ha puntato un coltello con lama da 24 centimetri alla gola di un uomo, annunciando minacciosamente "stasera ammazzo qualcuno". Fortunatamente, l'aggressione è stata prontamente fermata da un altro cliente del locale, che ha reagito tempestivamente spingendo la donna e salvando la vittima. Le indagini dei carabinieri sono in corso per svelare le motivazioni dietro questo violento episodio, che sembrano legate a questioni di spaccio di droga.