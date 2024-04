Arresto dopo Tentativo di Furto di Gasolio: 54enne Aggressivo alla Ricerca di Bottino

Una notte di due giorni fa, un individuo di 54 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine, ha tentato di rubare gasolio da un'azienda agricola nel territorio celanese. Armato di taniche in plastica, si era introdotto nell'area dell'azienda con l'intento di sottrarre carburante dai serbatoi dei trattori parcheggiati in rimessa. Tuttavia, è stato scoperto e messo in fuga dal titolare dell'azienda.

Non soddisfatto della sua malefatta, il presunto ladro ha compiuto un gesto ancora più grave: ha raggiunto l'abitazione di un parente stretto dell'agricoltore e, senza alcun motivo apparente, lo ha aggredito fisicamente, colpendolo con un fendente al braccio sinistro. La vittima ha riportato una ferita che richiederà 15 giorni di cure, come certificato dai sanitari del pronto soccorso di Pescina.

I carabinieri della stazione locale sono intervenuti prontamente e hanno arrestato l'uomo, accusato di tentato furto e di violazione di domicilio e lesioni personali aggravate. L'arrestato è stato immediatamente trasferito in carcere in attesa della convalida dell'arresto da parte del giudice del tribunale, prevista per la mattinata successiva. La Procura della Repubblica di Avezzano ha avviato le indagini sul caso.