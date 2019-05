Arriva il caldo sulla Penisola ma non per tutti - Le temperature previste

L'alta pressione sub tropicale è finalmente intenzionata a raggiungere anche l'Italia, nel corso dei prossimi giorni grazie all'approfondimento di una saccatura atlantica a ovest dell'Inghilterra una massa di aria calda risalirà dalle latitudini nord africane verso l'Europa centrale investendo in successione prima la Spagna, poi la Francia e infine anche il nord Italia.

Un primo assaggio di estate insomma con temperature che dopo oltre un mese, risaliranno fin anche sopra le medie.

Ma non sarà ovunque così, l'insistenza di una bassa pressione sul Balcani meridionali impedirà al caldo di raggiungere il resto della Penisola.

Venerdì: Pressione in aumento sull'Italia settentrionale mentre al Centro Sud insiste una circolazione di aria fresca. Le temperature aumentano al Nord e sulla Toscana con valori fin anche leggermente sopra media in Val padana. Altrove seppur in lieve aumento, le massime restano sotto media. Al Nord attese massime tra 21 e 26°C, al Centro attese massime tra 18 e 24°C, al Sud attese massime tra 18 e 21°C.

Sabato: Correnti fresche in arrivo dai Balcani continuano a penalizzare le regioni meridionali e parte del Centro, soprattutto il versante Adriatico mantenendo i valori massimi ancora sotto media. Alta pressione e bel tempo favoriscono un ulteriore aumento delle temperature al Nord con valori leggermente sopra media. Al Nord attese massime tra 22 e 28°C, al Centro attese massime tra 19 e 26°C, al Sud attese massime tra 18 e 22°C.

Domenica: situazione pressoché invariata con un Centro Sud ancora penalizzato da una circolazione di aria fresca con un minimo sul Balcani. Qui le temperature continuano a mantenersi spesso sotto media. Ulteriore rialzo invece al Nord con prime punte estive e valori quasi ovunque sopra media. Al Nord attese massime tra 24 e 30°C, al Centro attese massime tra 20 e 27°C, al Sud attese massime tra 18 e 22°C.

Giorni successivi: la persistenza di una bassa pressione sui Balcani continua a influenzare il clima delle regioni meridionali con temperature che restano spesso sotto media mentre le temperature salgono anche al Centro, soprattutto Sardegna e versanti tirrenici.

Al Nord valori pienamente estivi con massime fino a 30°