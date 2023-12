Arriva il freddo: Maltempo in arrivo con venti gelidi da Nord e neve a bassa quota per l'Immacolata

Una svolta meteorologica è prevista per la settimana dell'Immacolata con l'arrivo di venti gelidi provenienti da Nord e il crollo delle temperature. Secondo le previsioni di 3BMeteo, almeno due profonde saccature con vortici associati colpiranno il bacino centrale del Mediterraneo e l'Italia, portando condizioni di maltempo diffuse.

Il primo affondo atlantico è atteso tra lunedì e martedì, legato all'evoluzione di una depressione che si sposterà dalla Manica alla Germania. Questo porterà una perturbazione intensa sull'Italia settentrionale, con possibili nevicate a quote molto basse, anche in pianura. Al Centro e al Sud, ci saranno rovesci e temporali, localmente a carattere di nubifragio sulla fascia tirrenica.

Tra mercoledì e giovedì, correnti più fredde dall'Europa settentrionale causeranno una diminuzione delle temperature, accompagnata da gelate diffuse, specialmente nelle pianure del Nord.

Per il giorno dell'Immacolata, è previsto un secondo affondo atlantico sul Mediterraneo centrale. Secondo i modelli, potrebbe formarsi un piccolo ciclone, portando una forte ondata di maltempo da Nord a Sud con fenomeni intensi e venti tempestosi. Stante il freddo accumulato, potrebbero verificarsi nevicate fino a quote basse al Nord, localmente anche in pianura.

La giornata del 9 dicembre sarà caratterizzata da maltempo diffuso, mentre il 10 dicembre il vortice dovrebbe lasciare gradualmente la Penisola. Le previsioni saranno aggiornate nei prossimi giorni per fornire dettagli più precisi.