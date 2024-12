Arriva il freddo: pioggia, temporali e neve in arrivo per il weekend

Weekend caratterizzato da un'improvvisa ondata di freddo che porterà piogge, temporali e nevicate anche a quote medie sull'Appennino, con un abbassamento delle temperature.

Un weekend instabile e più freddo sta per colpire l'Italia, grazie all'arrivo di un vortice di bassa pressione proveniente dalle latitudini mediterranee. Dopo aver attraversato la penisola giovedì, questo sistema sarà rinvigorito da un'improvvisa spinta di aria fredda che arriverà dal Mare del Nord, portando con sé piogge, temporali e un abbassamento delle temperature. Ma non solo: a partire da sabato, l'Appennino vedrà un ritorno della neve a quote medie, con la previsione di nevicate già a partire dai 1000-1200 metri.

Non tutte le regioni subiranno allo stesso modo gli effetti del maltempo. Centro e Sud saranno le aree più colpite dal nuovo impulso, mentre al Nord la situazione risulterà più tranquilla, con fenomeni più isolati. Ecco le previsioni per i due giorni:

METEO SABATO: Al Nord, la giornata inizierà con nuvolosità irregolare e alcuni rovesci sporadici in particolare sul Nordovest e sul Friuli. Nel pomeriggio il tempo si manterrà variabile, con rovesci più intensi sulla Romagna e una generale maggiore apertura altrove. Il Centro avrà una spiccata instabilità, con temporali e piogge più diffuse dal pomeriggio in poi, iniziando dalle Toscana e Lazio, per estendersi poi verso Marche e Umbria. Sul versante Appenninico, le nevicate scenderanno a quote sempre più basse, raggiungendo i 1000-1200 metri. Al Sud, piogge e temporali si concentreranno su Campania e Calabria, mentre la Sicilia e l'Adriatico godranno di maggiore sole. Le temperature subiranno un leggero aumento al Sud, ma caleranno dalla serata al Centro-Nord. Venti moderati e mari mossi completeranno il quadro.

METEO DOMENICA: Al Nord, la giornata inizierà con nebbie sparse sulle pianure. Tuttavia, nel pomeriggio ci saranno ampie schiarite, con il ritorno delle nebbie solo in serata. Centro e Sud vedranno condizioni simili, con qualche residuo fenomeno nel Lazio e in Abruzzo, che porterà neve sui 1000-1200 metri. In serata, il tempo si farà più stabile, con ampie schiarite al Centro. Al Sud, l'instabilità si farà più evidente, con piogge e temporali, mentre la neve in Appennino scenderà a 1200-1300 metri. Le temperature diminuiranno ulteriormente, mentre i venti settentrionali rinforzeranno e i mari risulteranno molto mossi.

Con l’arrivo di questo nuovo fronte, è consigliato prestare attenzione a eventuali disagi causati dal maltempo, in particolare per chi si troverà in montagna o sulle strade costiere.