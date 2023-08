Arriva l'Eccezionale Superluna Blu, Un Evento Unico da Non Perdere

Un evento astronomico di rara bellezza e significato si avvicina, e già da ora è bene segnare i calendari. La Superluna blu del prossimo 31 agosto, in programma per il prossimo giovedì, promette di essere un'esperienza quasi unica nel suo genere. Questo evento è straordinario per due ragioni principali. La prima è la notevole prossimità del nostro satellite alla Terra, con una distanza di soli 357.344 chilometri, contro una distanza minima possibile di 356.410 chilometri. Questa vicinanza straordinaria la classificherà come una Superluna, la più grande e affascinante dell'intero anno. La seconda ragione, che conferirà un carattere di straordinarietà a questo evento, è che sarà una luna piena "imprevista" dal calendario. Questo mese di agosto presenta ben 5 fasi lunari e, di conseguenza, due lune piene.

In genere, durante un anno ci sono solamente 12 lune piene. Tuttavia, circa ogni due anni e mezzo, si verifica un'occasione speciale: la comparsa di una tredicesima luna piena, una luna piena che non segue il tradizionale schema e quindi non possiede un nome ufficiale. Proprio per questo motivo, la tredicesima luna piena dell'anno è denominata "Blue Moon", ovvero Luna Blu.

Quella del 31 agosto rappresenterà proprio questa tredicesima luna piena "imprevista" dell'anno, divenendo quindi una Luna Blu. Ma non solo: sarà anche una Superluna, creando così l'incredibile fenomeno della Superluna Blu. Va sottolineato che questo evento astronomico non comporterà un cambiamento cromatico della luna (non vedrete una luna blu come illustrato nell'immagine allegata, il termine "blu" si riferisce solamente alla rarità dell'evento). La Luna raggiungerà la sua fase di piena luce nelle prime ore della notte di giovedì 31 agosto, attorno alle 03:35, ma sarà visibile in Italia durante la serata del giovedì, a partire dalle 20:20 circa, a seconda della zona geografica in cui vi troverete. Lo splendido disco lunare apparirà sull'orizzonte orientale, regalando uno spettacolo affascinante e straordinario.