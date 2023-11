Arriva la Possibilità di Prelievo Contante dai POS: Una Misura Chiave nella Nuova Manovra

La manovra economica in Italia si arricchisce di una nuova iniziativa: il prelievo diretto di contanti dai POS (Point of Sale). Questa misura è stata introdotta per favorire l'accesso al contante, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli comuni, in modo da compensare la chiusura degli sportelli bancari tradizionali.

Il governo sta mettendo in atto questa iniziativa come parte di una manovra economica "cauta" e "prudente". L'obiettivo è quello di approvare rapidamente il testo. La misura è stata inclusa direttamente nel disegno di legge e non è stata oggetto di emendamenti parlamentari.

Permettere ai cittadini di prelevare contanti dai POS in negozi convenzionati, tra cui tabaccai, edicole, farmacie, supermercati e altri punti vendita della grande distribuzione organizzata, renderebbe più accessibile il denaro contante. La misura è stata elaborata attraverso una revisione delle norme antiriciclaggio.

La possibilità di prelevare denaro contante con i POS sarà regolamentata in modo da scattare solo per operazioni superiori a 250 euro quando effettuate tramite soggetti convenzionati e agenti. Questo rappresenterebbe una svolta significativa per gli esercenti, poiché contribuirebbe a ridurre le giacenze di denaro contante nei negozi, riducendo i rischi per la sicurezza associati alla presenza di liquidità.

Questa iniziativa rappresenta un'inversione di tendenza rispetto alla contrazione degli sportelli bancari tradizionali ed è parte degli sforzi per migliorare l'accesso al contante in un contesto in cui il sistema finanziario sta diventando sempre più digitale.

La manovra include anche altre modifiche, come il ritorno al tetto del tax credit per i compensi di attori e registi e l'istituzione di un fondo di garanzia per gli assicurati nel ramo vita.

Inoltre, sono previsti finanziamenti per contrastare lo spopolamento delle aree rurali, il sostegno ai lavoratori delle imprese sotto sequestro o confiscate per mafia, i fondi per la maternità delle atlete non professioniste, l'Erasmus italiano, scavi archeologici, la lotta alla droga e il reddito di libertà delle donne maltrattate. Anche le sale cinematografiche riceveranno un finanziamento stabile di 20 milioni a partire dal 2024, garantendo la stabilità dei fondi.