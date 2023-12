Arriva una nuova perturbazione: neve a bassa quota e peggioramento del tempo nelle prossime ore

Una perturbazione atlantica si avvicina all'Italia, portando un peggioramento delle condizioni meteorologiche soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, con nevicate previste anche a quote basse.

Al Nord, le nuvole si ispessiscono ulteriormente sulla zona Nordovest, con piogge deboli in arrivo sul Ponente Ligure e possibili nevicate sulle Alpi occidentali. Nel corso del pomeriggio, i fenomeni si intensificano con nevicate a tratti fino in pianura o miste a pioggia in Piemonte; la Liguria vedrà un aumento dei fenomeni, con neve sull'entroterra a partire dai 400/600 metri.

Nel Centro Italia, le nubi aumentano sulle regioni tirreniche, portando le prime piogge in Toscana nel pomeriggio, estendendosi poi al Lazio entro sera. Si prevedono deboli nevicate sulle zone appenniniche oltre gli 800/1000 metri, con quote inferiori sull'Appennino tosco-emiliano occidentale. Le regioni adriatiche vedranno un aumento delle nuvole nel pomeriggio e sera, ma senza precipitazioni significative.

Al Sud, cielo parzialmente nuvoloso sulle zone peninsulari con un aumento della nuvolosità in serata sul versante tirrenico, soprattutto in Campania, dove potrebbero verificarsi alcuni piovaschi locali. In Sicilia si prevede prevalenza di sole, mentre in Sardegna le nuvole aumenteranno con qualche pioggia attesa sul settore nordoccidentale in serata.

Le temperature scenderanno nei massimi al Nord, e i venti si disporranno da sud-sudest sui bacini occidentali, rinforzando progressivamente.