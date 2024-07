Arrosticini: Risoluzione Integrata in Arrivo per Dop e Igp

I consiglieri regionali Massimo Verrecchia e Nicola Campitelli annunciano la presentazione di una risoluzione integrata che mira a riconoscere sia l'Indicazione Geografica Protetta (Igp) sia la Denominazione di Origine Protetta (Dop) per gli arrosticini. La proposta sarà discussa la prossima settimana, come stabilito in commissione consiliare.

"La Regione Abruzzo – dichiarano gli esponenti del centrodestra – dovrà tenere conto non solo dell'Igp ma anche della Dop, soprattutto dopo le audizioni che hanno evidenziato l'importanza di preservare un settore fondamentale per il nostro territorio, che genera un fatturato di circa un miliardo di euro e impiega oltre 12mila persone. Con il calo del numero di ovini, è ancora più necessario investire nel comparto per tutelare i nostri allevatori e garantire che l’arrosticino, simbolo distintivo della nostra gastronomia, sia prodotto con carne abruzzese, limitando l'uso di carne importata".

Secondo Verrecchia e Campitelli, il riconoscimento simultaneo di Dop e Igp, come già avvenuto per prodotti come il Montepulciano o l'Aceto di Modena, offrirà ai consumatori la possibilità di scegliere tra un prodotto interamente locale e uno di origine diversa, aumentando la trasparenza e la tutela del prodotto tradizionale abruzzese.