Ascensore Rotto nel Palazzo Ater a Pescara: Abitanti Prigionieri in Casa da 1 Mese e Mezzo

In un edificio di proprietà dell'Ater, situato in via Aldo Moro 31 a Pescara, un grave problema all'ascensore ha trasformato la vita degli inquilini anziani e disabili in un incubo che dura da più di un mese e mezzo. La situazione costringe queste persone a rimanere intrappolate nei loro appartamenti, mentre i residenti più giovani si trovano a dover affrontare otto piani di scale ripetutamente durante la giornata, persino per compiere azioni quotidiane come fare la spesa.

Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, ha portato all'attenzione la problematica e ha chiesto un intervento tempestivo da parte della Regione Abruzzo. Pettinari ha evidenziato che il principale problema nell'edificio in questione è la riparazione dell'ascensore, ma questo caso specifico rappresenta solo l'ultimo di una lunga serie di lamentele riguardanti i disservizi e la mancanza di pulizia nelle aree comuni, che hanno contribuito a far traboccare il malcontento tra i residenti.