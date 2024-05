Asilo Nido Svaligiato: Bambini a Casa, Polizia sul Posto

Una brutta sorpresa ha accolto questa mattina insegnanti e personale dell'asilo nido La Mimosa, situato in via Benedetto Croce a Pescara. Durante la notte, la struttura è stata presa di mira dai ladri, che oltre al furto di materiale, incluso il cellulare aziendale utilizzato per la comunicazione con le famiglie dei bambini, hanno vandalizzato la cucina e la dispensa.

La polizia è intervenuta per i rilievi, ma l'asilo è stato costretto a chiudere per la giornata, generando notevoli disagi alle famiglie dei piccoli alunni. Questo non è il primo episodio del genere in un asilo nido di Pescara, poiché recentemente il nido Il Bruco ha subito una sorte simile.