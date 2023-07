Assalto al portavalori nel tratto pescarese della A14, banditi messi in fuga

Assalto a un furgone portavalori nel tratto pescarese dell'autostrada A14, intorno alle 7:30, tra Pescara Nord e Pescara Ovest dove un mezzo pesante è stato dato alle fiamme ed è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto.

L'assalto, alla confluenza con l'allacciamento con la A25, è fallito, per il pronto intervento degli agenti della Polizia Stradale di Pescara e delle Volanti della Questura di Pescara, coordinati dal questore del capoluogo adriatico, Luigi Liguori, e dal primo dirigente della Squadra Volante, Pierpaolo Varrasso.

L'arrivo quasi immediato degli agenti in forze ha costretto i banditi a fuggire a mani vuote.

Il colpo era stato pianificato probabilmente da giorni, ad opera di professionisti, sorpresi però dall'intervento della polizia di Pescara. Sono stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco, ma non ci sono stati feriti. Ad agire almeno sette, otto persone, attualmente ricercate con le indagini affidate alla questura di Pescara..

Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni e si registrano diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni gli utenti diretti verso sud, dopo l'uscita a Pescara nord, Autostrade consiglia di percorrere la Ss16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Pescara ovest; percorso inverso per chi è diretto verso nord.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Come comunicato da Autostrade per l'Italia, alle 12 circa sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Pescara Nord e Pescara Ovest in direzione Bari, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un assalto a un furgone portavalori durante il quale alcune auto sono state date alle fiamme.

Permane la chiusura del medesimo tratto in direzione Ancona per permettere alla polizia stradale di eseguire le verifiche del caso dopo le quali si procederà con la rimozione dei mezzi e le eventuali necessarie operazioni di ripristino del piano viabile.

Attualmente, in direzione Bari, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano sei chilometri di coda mentre in direzione Ancona, il traffico è bloccato e si registrano due chilometri di coda.