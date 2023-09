Assalto di Zanzare Tigre in Autunno: Esperto Prevede Attività Aggressiva Fino a Novembre

Le temperature fuori stagione, che sono di 8-10 gradi sopra la media, stanno dando il benvenuto alle zanzare, che non mostrano segni di ritiro. A Roma, nel bel mezzo di settembre, queste fastidiose insetti si rivelano particolarmente attive, richiedendo nuove operazioni di disinfestazione. Le zanzare sono particolarmente inclini a pungere le gambe, preferibilmente se le caviglie sono scoperte, ma non esitano a puntare altre parti del corpo. Nonostante la stagione estiva sia ormai finita, continuano imperterrite a depositare le loro uova nei ristagni d'acqua e a riprodursi, proprio come durante il cuore dell'estate. Il motivo di questa inusuale attività autunnale è da ricercare nelle temperature attuali, che si mantengono estive.

Lo zoologo Bruno Cignini, docente dell'Università di Roma Tor Vergata, spiega: "Siamo di fatto in piena estate con le temperature di questi giorni che sono estive, quindi le zanzare sono attive proprio come in giugno e luglio. Sono sicuro che le avremo almeno fino a novembre, anche con una leggera diminuzione delle temperature". Queste temperature più elevate del normale rendono le condizioni ideali per le zanzare, che non sembrano intenzionate a lasciare il campo.

Il fenomeno è direttamente correlato alla temperatura. Anche in questa fase di fine estate, sono presenti focolai larvali nelle fognature e nelle caditoie, ed è lì che bisogna intervenire per impedire la trasformazione delle larve in zanzare adulte.

Le punture di zanzara sono causate dalle femmine, che necessitano di sangue per la loro riproduzione. L'ordinanza del sindaco di Roma, datata 16 maggio scorso, mira a contrastare l'Aedes albopictus, la zanzara tigre, oltre alla zanzara tradizionale. L'ordinanza richiede di evitare ristagni d'acqua nei vasi da fiori e nei giardini privati. Tuttavia, le operazioni di disinfestazione, che possono costare fino a mille euro per giardini o cortili condominiali, hanno senso solo se integrate.

Lo zoologo Cignini spiega: "So che molti condomini stanno attuando nuove disinfestazioni in questo periodo in modo isolato, cercando di eliminare direttamente le zanzare adulte, ma questo è inutile poiché altre prenderanno il loro posto. Posso eliminare le zanzare nel mio giardino, ma non posso fermare l'arrivo di altre zanzare. Inoltre, l'uso di insetticidi generali è dannoso per l'ambiente e inefficace. È molto più efficace colpire direttamente le larve nelle caditoie, utilizzando larvicidi naturali come il Bacillus thuringiensis, che impediscono lo sviluppo delle larve".