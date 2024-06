Assolta 23enne Accusata di Aver Violato la Quarantena Covid

Il tribunale di Lanciano ha assolto una giovane di 23 anni dall'accusa di aver violato la quarantena Covid nel novembre 2020. All'epoca 19enne, la ragazza era risultata positiva al Covid e fu sorpresa dagli agenti del Commissariato di Lanciano il 5 novembre 2020 in via Ferro di Cavallo, a bordo della sua Fiat Panda in compagnia di un'amica.

La vicenda giudiziaria si è conclusa positivamente per l'imputata, con il giudice che ha stabilito l'assoluzione dalla violazione delle disposizioni antiCovid. L'avvocato Nicola Chieffo, difensore della giovane, ha espresso soddisfazione per il verdetto, sottolineando come i fatti contestati siano stati ridimensionati durante il processo.

Con questa sentenza si chiude un caso che rischiava di costare alla giovane una pena di arresto da 3 a 18 mesi e un'ammenda da 500 a 5000 euro.